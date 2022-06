Hanhikiven kaatunut ydinvoimahanke kiinnostaa maailmalla – myös tuuli ja vety Suomen ilmastotavoitteiden kulmakiviä

Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa Rosatom-yhteistyö kävi mahdottomaksi ja ydinvoimalan rakennustyöt on keskeytetty. Valtiovalta viestitti Suomessa nopeasti sodan alkamisen jälkeen, ettei Rosatomin toimittamalle voimalalle heltiä tarvittavia lupia.

– On ollut kyselyjä ulkoa siitä, mitä valtio ajattelee hankkeesta. Kiinnostusta Suomea kohtaan on. Olisi hyvä, jos Suomeen tulisi investoija, joka investoisi ydinvoimaan. Näissä olosuhteissa tarvitsemme selkeästi ydinvoimaa, Lintilä kertoi tiedotustilaisuudessa.

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan hiilineutraaliin energiaan siirtymistä sähkön tarpeen kasvaessa. Sähköä olisi pystyttävä tuottamaan ilmastoystävällisesti ja ydinvoima on yksi tällainen ratkaisu.

Lintilän mukaan ydinvoimayhtiöt eivät ole olleet toistaiseksi asialla vaan kyse on ollut teollisuuden toimijoista, jotka liittäisivät omia investointejaan ydinvoimahankkeeseen. Hankkeet saattavat liittyä esimerkiksi vedyn tuotantoon.

– Kyselyjä on tullut siihen tyyliin, että onko aikeita jatkaa hanketta. Kyseessähän on Fennovoiman alue, johon valtio ei voi puuttua. Olen viestittänyt, että valtiolla on halua edesauttaa hankkeita, jotka olisivat kohdistumassa ydinvoiman rakentamiseen, Lintilä sanoo.