Ydinsukellusvene Kursk upposi 20 vuotta sitten – onnettomuus oli kova isku Venäjän ylpeydelle

Suurin osa kuoli jo itse räjähdyksessä, mutta 23 selvisi siitä. He kuolivat myöhemmin hapen puutteeseen. Kurskin hylky nostettiin myöhemmin merestä.

Putinin tulikoe

Tapaus oli myös suuri haaste ensimmäistä vuottaan presidenttinä olleelle Vladimir Putinille. Putin sai tuolloin venäläismediassakin paljon kritiikkiä pelastusoperaation hoidosta. Presidenttiä ruoskittiin esimerkiksi siitä, että hän jatkoi aluksi lomaansa. Nykyisin vastaava kritiikki tuskin olisi mahdollista, sillä media on Venäjällä nyt paljon vahvemmin valtion hallussa.

Venäjän asevoimat on Kurskia seuranneina vuosina saanut tuntuvasti lisää rahoitusta, jolla sen kalustoa on nykyaikaistettu. Siitä huolimatta Venäjällä on sattunut varsin usein sukellusveneonnettomuuksia. Esimerkiksi viime vuoden heinäkuussa 14 merimiestä kuoli sukellusveneessä syttyneessä tulipalossa lähellä Murmanskia.