Tämä tiedetään Venäjän helikopterionnettomuudesta: kahdeksan henkilöä yhä kateissa, joukossa lapsi

– He lähestyivät onnettomuuspaikkaa veneellä ja pelastivat kahdeksan ihmistä, Kamtshatkan aluepiirin kuvernööri Vladimir Solodov sanoo.

Heistä kahden tila on vakava.

Yhä kateissa olevien joukossa on ryhmän ainoa lapsi ja helikopterin miehistön komentaja. Kadonneiden pelätään kuolleen.

Pelastajien mukaan veden lämpötila on 5-6 astetta

– Veden lämpötila järvessä on korkeintaan 5–6 astetta, joten on mahdotonta selvitä vedessä kovin pitkään, luonnonsuojelualueen tekemässä tiedotteessa sanotaan.

Yksi selviytyjistä on Viktor Strelkin, joka kertoo nukkuneensa ja heränneensä siihen, että vesi osui häntä kasvoihin.

Puolustusministeriön robotit tutkivat onnettomuuspaikkaa

Paikallisviranomaisten mukaan kone on nyt yli 130 metrin syvyydessä noin 800 metrin päässä rannasta. Alueelle on lähetetty yli 60 pelastajaa ja sukeltajaa, mutta heillä ei viranomaisten mukaan ole tarpeellista laitteistoa, joten apua on pyydetty puolustusministeriöltä.