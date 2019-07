Venäjän turma-alus oli salainen ydinkäyttöinen minisukellusvene, kertovat venäläiset mediat

Fontankan lähteistä löytyy IS:n mukaan myös tieto, jonka mukaan ”yksikön päätehtäväksi kerrotaan tiedustelu”. IS:n mukaan venäläislähteet kertovat yksiköltä löytyvän ydinkäyttöisiä sukellusveneitä. Yksikön sukellusveneiden kerrotaan olevan sukulaisaluksia AS-12-sukellusveneelle, joka on monien venäläislehtien mukaan maanantainen turma-alus.

"Tiedot vertautuvat valtionsalaisuuksiin"



Peskovin mukaan tietojen julkaisematta jättäminen on normaali käytäntö tämänkaltaisten asioiden kanssa. Hänen mukaansa tiedotus on ollut myös Venäjän lakien mukaista.

Uutistoimisto AFP:lle nimettömänä puhuneen sotilasasiantuntijan mukaan meriselitys on luultavasti hölynpölyä.

"Ei ole tavallinen alus"



Putin on määrännyt tutkimuksen sukellusveneturmasta. Hän kuvaili onnettomuutta tragediaksi. Putin nimitti puolustusministeri Sergei Shoigun johtamaan tutkimusta ja ohjeisti hänet matkustamaan Severomorskin sotilassatamaan Venäjän arktiselle alueelle.

– Niin kuin tiedämme, se on tieteellinen tutkimusalus, jonka miehistö on hyvin ammattimaista, Putin kertoi.

Hän kertoi, että uhrien joukossa on seitsemän ensimmäisen luokan kapteenia ja kaksi, joille on annettu arvonimi Venäjän sankari. Titteli on korkea Venäjän presidentin antama tunnustus.