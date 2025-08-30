WSJ: Donald Trump haluaa Yhdysvalloille "sotaministeriön"

Donald Trumpin hallinto harkitsee Yhdysvaltain puolustusministeriön nimen muuttamista "sotaministeriöksi", kertoo Wall Street Journal.
WSJ:n tietojen mukaan hallitus selvittää, voitaisiinko Yhdysvaltojen suurimman ministeriön nimimuutos toteuttaa ilman kongressin hyväksyntää, vaikka se todennäköisesti vaatisi lainsäädäntöä.
Reuters ei ole toistaiseksi pystynyt vahvistamaan WSJ:n tietoja.