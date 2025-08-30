WSJ: Donald Trump haluaa Yhdysvalloille "sotaministeriön"

30.08.2025
Donald Trumpin hallinto harkitsee Yhdysvaltain puolustusministeriön nimen muuttamista "sotaministeriöksi", kertoo Wall Street Journal.

Wall Street Journalin mukaan Trumpin hallinto suunnittelee puolustusministeriön nimen muuttamista "sotaministeriöksi", kuten eräs Valkoisen talon virkamies on kertonut.

WSJ:n tietojen mukaan hallitus selvittää, voitaisiinko Yhdysvaltojen suurimman ministeriön nimimuutos toteuttaa ilman kongressin hyväksyntää, vaikka se todennäköisesti vaatisi lainsäädäntöä.

Reuters ei ole toistaiseksi pystynyt vahvistamaan WSJ:n tietoja.

