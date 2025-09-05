Nyt se tapahtui: Trump muuttamassa puolustusministeriön sotaministeriöksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut asetuksen, jolla maan puolustusministeriön nimi muutetaan sotaministeriöksi.

Trump allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, joka antaa luvan käyttää puolustusministeriöstä vaihtoehtoista nimeä sotaministeriö.

Trumpin mukaan sotaministeriö kuulostaa paremmalta kuin puolustusministeriö. Trumpin mukaan nimitys kuvastaa voimaa.

Virkamiehet voivat käyttää vaihtoehtoista nimeä muun muassa virallisessa yhteydenpidossa, julkisessa viestinnässä ja seremoniallisissa yhteyksissä.

Todellinen nimenmuutos vaatisi Yhdysvaltain kongressin hyväksynnän. Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan Trump sanoi elokuussa uskovansa, että kongressi hyväksyisi muutoksen.

