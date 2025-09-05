Valkoinen talo: Trump aikoo muuttaa puolustusministeriön nimen sotaministeriöksi

Valkoisen talon lausunnon mukaan puolustusministeriön nimenmuutos välittäisi vahvemman viestin maan valmiudesta ja päättäväisyydestä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo muuttaa maan puolustusministeriön nimen sotaministeriöksi, kertoo Valkoinen talo.
Trumpin on määrä allekirjoittaa perjantaina paikallista aikaa toimeenpanomääräys, joka antaisi luvan käyttää puolustusministeriöstä myös vaihtoehtoista nimeä sotaministeriö.
Valkoisen talon lausunnon mukaan nimenmuutos välittäisi vahvemman viestin maan valmiudesta ja päättäväisyydestä. Virkamiehet voivat käyttää vaihtoehtoista nimeä muun muassa virallisessa yhteydenpidossa, julkisessa viestinnässä ja seremoniallisissa yhteyksissä.
Todellinen nimenmuutos vaatisi Yhdysvaltain kongressin hyväksynnän. Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan Trump sanoi elokuussa uskovansa, että kongressi hyväksyisi muutoksen.
Trumpin mukaan sotaministeriö kuulostaa paremmalta kuin puolustusministeriö. Presidentti onkin jo kutsunut maan puolustusministeriä Pete Hegsethiä sotaministeriksi.
Puolustusministeriö tunnettiin sotaministeriönä vuosina 1789–1947.