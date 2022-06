WRC-konkari ja MM-sarjaan hamuava suomalaiskuski vaikuttuivat Skodan uudesta ralliautosta – "Jokaisen kuljettajan mieleen"

– Aika kiva nähdä auto vihdoin ja viimeinen ilman häiveteippejä, joissa se on ollut vuoden päivät. Kiva juttu, että vihdoin on uusi auto valmiina, Lindholm totesi MTV Urheilulle Skoda Motorsportin päämajassa Mlada Boleslavissa.

– Luulen, että auto on parempi kuin vanha versio. Olemme vuoden mittaan ajaneet paljon testiä. Niistä on jäänyt tosi hyvät fiilikset. Olemme myös vertailleet aikoja vanhaan autoon ja mielestäni uusi on nopeampi. Moottori on uuden auton vahvin ja isoin muutos. Se on aina jokaisen kuljettajan mieleen, kun moottori on vahva, Lindholm jatkoi.