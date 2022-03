Teemu Suniseen kohdistuu kovia odotuksia – "Se vapauttaa minun täyden potentiaalini"

Hyundain mukaan Sunisen on ajettava tällä kaudella WRC2-luokan mestaruudesta. Hyundai ei ole koskaan onnistunut kyseistä kategoriaa MM-sarjassa voittamaan. Skodalla mestaruuksia on kahdeksan, Fordilla neljä ja Citroenilla kaksi. Ylipäätään Hyundai on onnistunut voittamaan vain kaksi osakilpailua WRC2-luokassa.