Toimintaelokuvaklassikot Die Hard ja Predator ohjannut John McTiernan MTV:lle: "Arnold Schwarzeneggerista olisi tullut hyvä presidentti"

– Se oli ensimmäinen kerta, kun hän näytteli elokuvassa niin, että hänestä pidettiin. Halusimme siinä näyttää suurelle yleisölle, mistä hänessä on todella kyse. Siinä kaikki.

– Tapasin Brucen viimeksi noin vuosi sitten. Hän oli sairas jo silloin. Se on hyvin surullista. Hänellä vaikuttaa olevan vakaa perhe tukenaan, mikä on hienoa.

"Arnold on ainutlaatuinen mies"

John McTiernan on työskennellyt uransa aikana myös muiden supertähtien, kuten Arnold Schwarzeneggerin kanssa.

– Arnold Schwarzenegger on ainutlaatuinen mies. Hän ei ole lainkaan vilpillinen. Arnold on juuri sitä, miltä näyttää. Hän on hyvin suora, älykäs, rehellinen ja tunnollinen, ohjaaja hehkuttaa.