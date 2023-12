Donald Trump vastaa Yksin kotona 2 -ohjaajan syytöksiin – aneltiin esiintymään elokuvassa

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on kiistänyt ohjaaja Chris Columbuksen väitteet, joiden mukaan hän olisi kiusannut itsensä esiintymään vuoden 1992 elokuvassa Yksin kotona 2: Eksynyt New Yorkissa .

– He vuokrasivat New Yorkista Plaza-hotellin, jonka omistin tuolloin. Olin hyvin kiireinen, enkä halunnut tehdä sitä. He olivat hyvin mukavia, mutta ennen kaikkea sinnikkäitä. Suostuin, ja loppu on historiaa, Trump kirjoitti.