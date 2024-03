Sharon Stone nimesi elokuvatuottajan, joka painosti häntä harrastamaan seksiä William Baldwinin kanssa

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Sharon Stone kertoo Louis Theroux’n podcastissa Hollywood-moguli Robert Evansin käskeneen häntä harrastamaan seksiä näyttelijä William Baldwinin kanssa Taivaansilpoja (Sliver)-elokuvan kuvausten aikana vuonna 1993, kirjoittaa muun muassa brittilehti The Guardian .

Stone kertoi tapauksesta alun perin vuonna 2021 ilmestyneissä muistelmissaan The Beauty of Living Twice. Tuolloin hän ei kuitenkaan paljastanut asianosaisten henkilöllisyyttä.