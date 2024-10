F1-kulisseista uutta tietoa: tämä mies uhkaa viedä Valtteri Bottaksen paikan

Bottaksen ensi kauden F1-sopimuksesta on liikkunut huhuja jo pitkän aikaa. Sveitsiläislehti Blick ehti jo uutisoida, että suomalaiskuljettaja ja Sauber olisivat tehneet jatkosopimuksen ensi kaudesta, mutta Bottas itse kiisti tämän tiedon.

Nyt paikasta kisaamaan on noussut Williamsille kesken kauden tullut Franco Colapinto . Williamsin tallipäällikkö James Vowles kertoi Motorsport weekin mukaan , että Sauberin kanssa on keskusteltu Colapinton lainasopimuksesta.

Vowles myöntää, että Colapinton mahdollisuudet Sauberin tallipaikkaan ovat ohuet, sillä talli näyttää hönen mukaansa kallistuneen Bottaksen suuntaan. Jos argentiinalaista ei saada pidettyä Formula ykkösissä, hänelle on muita suunnitelmia.

Colapinto korvasi Williamsilla Logan Sargeantin . Hän on ajanut tällä kaudella kolme F1-kilpailua, joissa hänen paras sijoituksensa on kahdeksas.

Bottas ei ole vielä valmis

Valtteri Bottaksella on tällä kaudella vielä kuusi kisaa aikaa vakuuttaa Sauberin johto ajotaidoistaan. Toistaiseksi suomalainen on jäänyt ilman pisteitä tämän kauden kilpailuissa, mutta tallikaveri Guanyu Zhoun hän on pääsääntöisesti onnistunut kukistamaan.