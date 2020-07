Wirecard-skandaali paisuu entisestään – ex-johtaja levitti salaisia tietoja Itävallassa ja Britanniassa

Wirecardin kakkosjohtajalla Jan Marsalekilla on epäilty olevan yhteyksiä tiedustelupalveluihin. Marsalek katosi sen jälkeen, kun Wirecard kertoi hakeutuvansa maksukyvyttömyysmenettelyyn.

Tilinpitäjät pitävät 1,9 miljardin euron puhallusta huolellisena ja monimutkaisena petoksena. Sekä brittiläinen Financial Times että itävaltalainen Die Presse kertoivat perjantaina Marsalekin epäilyttävistä toimista.

Financial Times paljasti, että Marsalekilla oli pääsy salaisiin tietoihin myös Britanniassa. FT kertoo, että Marsalek muun muassa selosti hermomyrkky Novitshokin koostumusta liikekumppaneilleen finanssimaailman keskuksessa Lontoon Cityssä ilmeisesti tehdäkseen vaikutuksen heihin.

Etsittyä 1,9:ää miljardia euroa ei luultavasti ole olemassa

EU vaatii tutkintaa Saksan finanssivalvonnan toimista

Wirecard-skandaalilla on laajempiakin vaikutuksia Euroopan finanssijärjestelmään. EU vaatii tutkintaa siitä, epäonnistuiko Saksan finanssivalvonta Wirecardin valvonnassa.

Taloudesta vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi Financial Timesille, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista pyydetään tutkimaan, onko valvonnassa epäonnistuttu ja jos näin on, mihin toimiin on tarvetta ryhtyä.