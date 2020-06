Kadoksissa olevat 1,9 miljardia euroa syöksivät Wirecardin rahoitusskandaalin pyörteisiin

Saksalainen maksupalveluja tarjoava Wirecard myönsi maanantaina, että tilintarkastajien etsimiä 1,9 miljardia euroa ei luultavasti ole olemassa. Summan on ollut tarkoitus olla rahastotileillä Filippiineillä.

Lähes kahden miljardin summa vastaa noin neljäsosaa koko yhtiön taseesta. Viime torstaina Wirecardin nykyinen tilintarkastaja Ernst and Young kertoi edellä mainitun rahasumman olevan kateissa. Päivää myöhemmin Wirecardin perustaja ja toimitusjohtaja Markus Braun erosi tehtävästään.

"Filippiiniläispankkeja käytetty harhautuksena"

Sunnuntaina Filippiinien keskuspankki sanoi, ettei tilintarkastajien peräänkuuluttama 1,9 miljardin summa ole päätynyt miltään osin Filippiinien rahoitusjärjestelmään. Keskuspankin mukaan kahden maan suurimman pankin BDO:n ja BPI:n nimeä on käytetty tutkijoiden harhauttamiseen.

Keskuspankin mukaan sekä BDO että BPI ovat kertoneet, ettei Wirecard ole ollut heidän asiakkaansa eikä yrityskumppaninsa. Keskuspankki kertoo varoittaneensa Ernst and Youngia.

Ainakin Financial Times on kirjoitellut jo yli vuoden verran epäsäännöllisyyksistä Wirecardin Aasian toimintojen kirjanpidossa. Aikaisemmin myös tilintarkastaja KPMG on tutkinut Wirecardin kirjanpitoa.