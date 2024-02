Saksan teknologiaylpeys olikin miljardihuijaus ja sen pomo Venäjän vakooja – pakeni Moskovaan FSB:n suojelukseen

Kiinnostaisivatko saksalaiset gangsterit?

Dan McCrum vastaa videopuheluun työhuoneestaan Lontoossa. Hän on palkittu Financial Timesin toimittaja, joka tunnetaan erityisesti Wirecard-jutuistaan, jotka lopulta johtivat yhtiön romahtamiseen.

McCrumin olan takaa katsoo kameraan etsintäkuulutusjulisteestaan Jan Marsalek. Etsintäkuulutuksessa on Marsalekista kaksi kuvaa: yhdessä salonkikelpoisen näköinen sänkitukkainen bisnesmies puku päällään, toisessa sama mies pitkässä tummassa parrassa.

– Olimme pitkään tietoisia, että tässä firmassa on jotain syvästi outoa, mahdollisesti rikollista. Pomollani oli tapana sanoa, että normaalit yritykset eivät käyttäydy näin.

Likaisten töiden tekijä

Supon päällikkö Antti Pelttari kertoi vuonna 2022 Uutisextrassa: Tämä on vakoojien yleisin peitetarina.

Novitshokin resepti taskussa

Vuonna 2018 Financial Timesiin otti yhteyttä Wirecardissa työskennellyt ilmiantaja, ja seuraavana vuonna lehti alkoi raportoida laajamittaisista petoksista yrityksen sisällä. Lehti uutisoi, että Wirecardin arvoa oli paisuteltu muun muassa väärennetyillä sopimuksilla yritysten kanssa, jotka esimerkiksi toimivat aivan eri alalla kuin sopimuksissa väitettiin – tai niitä ei ollut olemassakaan.

– "Hauska juttu, eräs saksalaisyritys on perässäni." Mitenköhän se uppoaisi?

Wirecardin tuho

– Yksi Wirecardin opetuksista on se, kuinka vaikeaa ihmisten mieltä on muuttaa silloin, kun pelissä on rahaa, McCrum toteaa.