Wilma Murron valmentajaratkaisu puhuttaa - Asiantuntija: "Oikea mies"

Ylen eilen uutisoima Wilma Murron ja entisen keihäänheittäjän Tero Pitkämäen yhteistyökuvio vaikuttaa MTV Urheilun asiantuntijan Tommi Evilän mukaan mielenkiintoiselta.

Evilä korostaa, että Pitkämäki on erinomainen henkilö vastaamaan siitä, miten vastoinkäymisten jälkeen noustaan takaisin huipputasolle.

– Teron vastuulla on tavallaan sytyttää Wilman liekki uudestaan, jotta motivaatio takaisin huipputasolle pääsemiseen löytyy, Evilä sanoo.

Murron mennyt viimeinen vuosi on ollut vaikea, sillä edellisen kerran hän on kisannut viime elokuussa.

– Siellä on ollut todella isoja vaikeuksia ja sitten on tullut vielä valmentajanvaihto. Se on erittäin kova tilanne henkisesti. Siinä Tero on varmasti mies paikallaan.

– Tämä saattaa olla väliaikainen ratkaisu tai sitten Tero saattaa jäädä tiimiin pidemmäksi aikaa asiantuntijaksi erikoistumalla joihinkin asioihin.

Murron ja Pitkämäen on tarkoitus pitää yhteyttä pääasiassa puhelimitse. Evilän mukaan etäyhteys ei ole lähtökohtaisesti ongelma.

– Se riippuu mistä siinä keskustellaan. Vilma itsekin sanoi, ettei Tero ole neuvomassa häntä seiväshypyssä.

– Ehkä se on enemmän niitä päivittäisiä tuntemuksia, mitkä ovat fiilikset ja kuinka pidetään kiinni kehityksen jatkumosta. Kun ajatellaan Wilman tilannetta, että polvi on operoitu ja kuntoutus on jälleen edessä, Evilä muistuttaa.

"Parempiakin osaajia löytyy"

Evilä painottaa, että nyt on puhuttu mentaalipuolen asioista, mutta samalla hän haluaa korostaa, että takaisin huipputasolle nouseminen vaatii myös panostusta fysiikkapuoleen.

– Tero oli keihäänheittäjä ja nyt puhutaan seiväshypystä, jossa tarvitaan kovaa kuopalle tulonopeutta. Juoksuun on kyllä paljon parempiakin osaajia olemassa, Evilä täräyttää.

– Kun mennään puhtaasti fysiikkavalmennukseen ja ominaisuuksien kehittämiseen, siinä näkisin, että on tekijälle paikka.

– En tiedä onko Wilman valmennustiimissä tällä hetkellä sellaista osaajaa. Tämä on kissa ja hiiri -leikkiä mediassa. Se on luonnollista, että halutaan pitää huomiota yllä ja pysytään otsikoissa, kun pala kerrallaan annetaan uutisia ulos.

"Ei niitä vain ole"

Murron ja valmentaja Jarno Koivusen yhteistyö päättyi alkukeväästä. Sen jälkeen Murto on vastannut omasta tekniikkavalmennuksestaan. Evilän mukaan asetelma on kinkkinen.

– Wilma on sanonut, että hän tuntee jo kroppansa niin hyvin, mutta kyllä todella vaikeaa on olla valmentaja ja urheilija samaan aikaan. Globaaleissa arvokisoissa sellaisia mitalisteja ei vain ole.

– Jonkin aikaa homma varmasti pysyy kasassa, mutta Wilmalla on kaikki mahdollisuudet kehittyä urheilijana. Siihen prosessiin tarvitaan ehdottomasti ulkoinen arvioija ja kovan luokan sparraaja.

Esimerkkeinä Evilä käyttää Mattia Furlania ja Armand Duplantista. Kummallakin valmentajana on oma äiti.

– Toki meillä on teknisiä apuvälineitä, jotka antavat signaaleja, mutta eivät ne osaa urheilijan olemusta tulkita. Tekniikkavalmennuksessa tarvitaan ihmissilmää ja läsnäoloa, Evilä muistuttaa.