Wille Rydman MTV Uutisille: Pormestariehdokkuus on minulle aito vaihtoehto – ehdokkuudesta kieltäytynyt Stubb kannattaa tehtävään naista

– Pormestariehdokkuus kiinnostaa kyllä. Olen harkinnut asiaa vakavasti, ja mitä pidempään olen sitä pohtinut, sitä myönteisemmäksi olen käynyt ajatusta kohtaan. Jos kannatusta Helsingin kokoomuksen piirissä löytyy, se on minulle aito vaihtoehto. Lopullisten päätösten aika on varmaankin joulukuun aikana, kertoo MTV Uutisille kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman.

Rydman, 34, on toiminut Helsingin kaupunginvaltuustossa vuodesta 2012, ja kansanedustajana vuoden 2015 eduskuntavaaleista lähtien. Hän kuuluu puolueensa konservatiivisimpään siipeen ja on tullut tunnetuksi erityisesti maahanmuuttokriittisistä näkemyksistään. Julkisuudessa hänet on viime vuosina nähty myös hautautuneena paperikasojen alle käsitellessään sote-uudistusta perustuslakivaliokunnan jäsenenä.

"Helsingillä keskeinen rooli turvallisuusuhkien taklaamisessa"

– Samalla on niin, että Helsinki on koti yli 600 000 ihmiselle. Sen pitää myös tuntua kodilta. Kotonaan kenenkään ei pidä joutua pelkäämään. Helsinki on viime aikoina joutunut enenevässä määrin kohtaamaan samoja kielteisiä lieveilmiöitä kuin muutkin metropolit. Uudenlaisten turvallisuusuhkien, jengiytymisen ja huumeongelman taklaamisessa kaupungilla on aivan keskeinen rooli. Nämä haasteet on otettava tosissaan eikä niiden edessä pidä olla naiivi, Rydman jatkaa.