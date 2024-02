WHO varoittaa tuhkarokkoepidemiasta: Myös Suomessa tietyillä paikoilla rokotekattavuus laskenut alle epidemiakynnyksen

WHO kertoi eilen , että tuhkarokkotapausten määrä kasvoi maailmanlaajuisesti 79 prosenttia viime vuonna. Samalla se varoitti, että tauti on vaarassa aiheuttaa epidemian yli puolessa maailman kuluvan vuoden loppuun mennessä.

– Suomessa rokote on annettu 94 prosentille lapsista, mutta THL on ollut jo aika pitkään huolissaan siitä, että meilläkin varsinkin alueellisesti tietyillä paikoilla tuhkarokkorokotekattavuus on laskenut ja on jo epidemiakynnyksen alapuolella.