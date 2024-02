WHO: Maailman tuhkarokkotapaukset lisääntyivät viime vuonna jyrkästi

Tuhkarokkotapausten määrä kasvoi maailmanlaajuisesti 79 prosenttia viime vuonna, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO.



Järjestö on huolestunut tuhkarokon nopeasta leviämisestä. Viime vuonna tapauksia raportoitiin yli 306 000.



WHO:n mukaan yli puolessa maailman maista on vaarassa puhjeta tuhkarokkoepidemia vuoden loppuun mennessä. Tuhkarokkoon sairastuvat usein lapset.



Tuhkarokkovirus on helposti tarttuva, ja tauti voi johtaa pahimmillaan kuolemaan. Vaikka virusta vastaan on olemassa rokote, vuonna 2021 tuhkarokkoon kuoli noin 128 000 ihmistä.