THL: Tuhkarokkoon sairastunut risteilyllä Turusta Tukholmaan – jos oireita ilmenee, toimi näin

Kaksi aikaisemmin saatua MPR-rokotetta antaa hyvän suojan tuhkarokkoa vastaan.

Tuhkarokon sairastanut ei tarvitse rokotusta.

Jos lapsi on saanut rokotusohjelman mukaisesti ensimmäisen annoksen rokotetta, toista annosta ei tarvitse aikaistaa.

Rokottamattomien lasten vanhempia, rokottamattomia raskaana olevia ja immuunipuutteisia kehotetaan ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä omaan terveyskeskukseen tilanteen arvioimiseksi.Henkilöä, jonka rokotussuoja on vajaa, suositellaan ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen rokotussuojan täydentämiseksi. MPR-rokotus on kaikille maksuton. Lähde: THL:n tiedote 9.8.2023