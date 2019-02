Tuhkarokko leviää maailmalla – rokotesuoja vuotaa, toissa vuonna menehtyneitä yli 100 000: "Se on kaikkien vastuulla"

Määrä lisääntynee, sillä viime vuoden tartuntojen raportoinnin takaraja on huhtikuussa.

Tartuntailmoituksia odotetaan lisää

– Raportoinnin viipymisten ja vuoden 2018 lopun tautipuhkeamisten seurauksena odotamme tartuntamäärien kasvavan, aivan kuten on tapahtunut viime vuosina, WHO kertoo tiedotteessaan.

WHO kertoi eilen, että Madagaskarilla lähes tuhat lasta ja nuorta on menehtynyt tuhkarokkoon viime lokakuun jälkeen. Tartuntoja on noin 66 000.