WHO vaatii Euroopan maita ja lääkeyhtiöitä nopeuttamaan rokotuksia yhdessä

Klugen mukaan on vielä epävarmaa, toimivatko nyt käyttöön saadut rokotteet koronaviruksen uusia muunnoksia vastaan. Hän sanoi, että ongelmallisten uusien muunnosten kehittymiseen on valmistauduttava.

WHO:n Euroopan alue kattaa 53 maata, ja joukossa on useita Keski-Aasian maita. Näistä 37 on ilmoittanut havainneensa koronaviruksen brittimuunnoksen aiheuttamia tartuntoja. 17 maata on löytänyt eteläafrikkalaista muunnosta.

Tähän mennessä maailmassa on jaettu yli 100 miljoonaa rokoteannosta, joista kaksi kolmasosaa on annettu rikkaissa maissa. Klugen mukaan rikkaiden maiden ei pidä jäädä odottamaan, että niiden omasta väestöstä on rokotettu laumasuojan tuottava 70 prosentin osuus. Köyhien maiden auttamisen on alettava aiemmin.