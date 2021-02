Lääkejätti Johnson & Johnson hakee koronarokotteelleen hyväksyntää Yhdysvalloissa – jääkaapissa säilyvää rokotetta tarvittaisiin vain yksi annos

Yhdysvallat on toistaiseksi hyväksynyt kahden rokotteen hätätilakäytön. Yhtä niistä valmistaa Moderna, toista puolestaan Pfizer ja Biontech.

Johnson & Johnsonin mukaan sen tytäryhtiö Janssen Biotech on hakenut hyväksyntää tutkimusvaiheessa olevalle rokotteelle, jota tarvitaan yksi annos, uutistoimisto AFP kertoo.

Yhden annoksen riittämisen lisäksi uuteen rokotteeseen kohdistuu suuria odotuksia siksi, että sitä voidaan säilyttää jääkaappilämpötilassa, AFP kuvailee. Tämän arvioidaan helpottavan rokotteen jakelua verrattuna esimerkiksi Pfizerin ja Biontechin rokotteeseen, jonka on kerrottu vaativan 70 miinusasteen säilytyslämpötilaa.

Hyväksymisprosessin arvioidaan kestävän viikkoja. Yhtiö on kertonut voivansa toimittaa Yhdysvalloissa noin sata miljoonaa rokoteannosta kesäkuun loppuun mennessä, mikäli hyväksyntä saadaan.

Yhdysvalloissa lähes 28 miljoonaa ihmistä on saanut vähintään yhden annoksen rokotetta, maan tautikeskus CDC kertoi torstaina. Täydet kaksi annosta on saanut noin 6,9 miljoonaa ihmistä. Yhdysvaltojen väkiluku on noin 328 miljoonaa.