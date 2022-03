WHO: Ukrainassa tehty yli 70 iskua sairaaloihin ja ambulansseihin – iskut lisääntyvät päivittäin

Ukrainassa on sodan aikana tehty yli 70 iskua sairaaloita, ambulansseja ja lääkäreitä vastaan, sanoo Maailman terveysjärjestö WHO BBC:lle. Näissä iskuissa on kuollut ainakin yli 70 ihmistä ja haavoittunut lähes 40 sitten helmikuun lopun, jolloin Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan.