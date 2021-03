WHO:n asiantuntijat kokoustavat Astra Zenecan rokotteesta

WHO kehotti eilen maita jatkamaan toistaiseksi Astra Zenecan rokotteen käyttöä. Myös Euroopan lääkevirasto (EMA) on linjannut, että rokotteen käyttö voi jatkua samalla, kun veritulppatapausten tutkinta jatkuu.

Fimealle on tullut joitakin haittavaikutusilmoituksia, joissa on kerrottu, että Astra Zenecan rokotteen saamisen jälkeen on herännyt epäilys jonkinlaisesta veritulpasta.