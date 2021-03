Näissä Euroopan maissa Astra Zenecalla rokotukset on keskeytetty – mitä Euroopassa todetuista veritulppatapauksista tiedetään?

Myös Suomessa Fimea on saanut yhdeksän ilmoitusta veritulpista rokotteen jälkeen.

Guardianin mukaan 17 miljoonaa ihmistä ympäri maailman on jo saanut annoksen Astra Zenecan rokotetta. EMA ja WHO pitävät rokotetta edelleen turvallisena.

– Euroopan lääkeviranomainen ei myöskään suosittele rokotusohjelman keskeyttämistä, vaan se on sitä mieltä, että rokotteen hyödyt ovat huomattavasti suurempia raportoituihin haittoihin verrattuna. Suomi noudattaa Euroopan lääkeviranomaisen suositusta ja tilannearviota, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kommentoi MTV Uutiset Livessä maanantaina.

Kuolemaan johtaneita veritulppatapauksia

– Mutta juuri sen takia, että olemme saaneet niin paljon rokotettua, meidän on reagoitava ajoissa, jos on olemassa mahdollisuus vakavista seurauksista. Meidän on saatava selvyys, ennen kuin voimme jatkaa Astra Zenecan rokotteen käyttöä.