WhatsAppin uudet käyttöehdot ajavat viestittelijät kilpailijan palveluun: Miljardööri Elon Musk kehottaa ihmisiä käyttämään Signalia

The Verge toteaa, että käyttäjät ovat kokeneet, että heidät pakotetaan jakamaan tietojaan Facebookille, vaikka näin on itse asiassa tapahtunut kaiken aikaa – ellei sitten käyttäjä hoksannut valita WhatsAppin tietojen jakamista pois vuonna 2016, kun sovelluksessa oli aikoinaan tällainen mahdollisuus.

Tosielämän Tony Stark sanoo: ”Käytä Signalia”

Signal on voittoa tavoittelematon viestisovellus, jossa tapahtuva viestintä on salattua. Käytöltään ja toiminnoiltaan se on pitkälti samankaltainen WhatsAppin kanssa. Itse asiassa Signalin taustahahmoista löytyy Brian Acton, joka oli alun perin perustamassa WhatsAppia. Sittemmin Acton on haukkunut WhatsAppin yksityisyyskäytäntöjä.