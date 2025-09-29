Manchester United jatkoi vaisuja otteitaan jalkapallon Englannin Valioliigassa häviämällä viikonloppuna Brentfordille 1–3. United taapertaa sarjassa sijalla 14, sijoituttuaan viime kaudella 15:nneksi eli huonoimmalle sijalleen yli 50 vuoteen. Seurassa aikoinaan viittä liigamestaruutta juhlinut maalitykki Wayne Rooney on äimistynyt siitä, mihin ex-mahtiseura on vajonnut.
– En enää tunne tätä seuraa. En näe pelaajien taistelevan, en näe (joukkueessa) luonnetta, en näe voitontahtoa. Kun menen peliin, odotan häviötä tai ehkä yltämistä tasapeliin, Rooney tilitti BBC:n podcastissaan "The Wayne Rooney Show".
– Sielu on poissa. Seura tarvitsee uuden moottorin, uutta elinvoimaa. Uuden startin. Suuria muutoksia tarvitaan, (uutta) valmentajaa, pelaajia tai jotain. Mitä tahansa, mikä tuo Manchester Unitedin taas takaisin.