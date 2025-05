Seuralegendalta tyly vuodatus Manchester Unitedista: "Se on surullista"

Manchester Unitedin seuralegenda Roy Keane kritisoi entisen seuransa nykyistä tilaa voimakkaasti.

ManU:n surkea Valioliiga-kausi sai jatkoa perjantaina, kun se hävisi Chelsealle vieraskentällä maalein 0–1. Joukkue on tällä hetkellä koko sarjassa sijalla 16. United on voittanut edellisen kerran Valioliiga-ottelun 16. maaliskuuta (3–0 vs. Leicester).

Seuran synkkä tila sai seuralegenda Roy Keanen avaamaan sanaisen arkkunsa.

– Mitä positiivista tässä joukkueessa on? Kun katsot tiettyjä joukkueita, saat aina jostain kiinni. Voit sanoa, että he ovat teknisesti todella taitavia, he ovat hyvässä kunnossa, he ovat erinomaisia tai he ovat hyviä erikoistilanteissa. Kun katsoo Unitedia, he eivät ole hyviä missään, Keane tylyttää Sky Sportsille.

Unitedin pitkään jatkunut alho näkyy Keanen mukaan merkittävästi myös seuran fanien käytöksessä.

– En usko, että United-fanitkaan ovat enää vihaisia. He ovat hyväksyneet tilanteet. He ovat hyväksyneet tilanteen, missä he ovat.

– Tietysti pitää olla realisti, mutta kyllä sitä haluaa silti näyttää tunteita ja pientä vihaa. Luulen, että United-fanit ajattelevat tästä pelistä, että näinhän me ajattelimmekin, että tulee käymään. Ja se on surullista, Keane harmittelee.

Man Unitedille on kuitenkin vielä mahdollisuus saada suolaa haavoihinsa, sillä joukkue pelaa keskiviikkona Eurooppa-liigan finaalissa Tottenhamia vastaan. Voitolla United lunastaisi paikan ensi kaudeksi Mestarien liigaan.

Keane pelasi itse Unitedissa seuran menestysvuosina 1993-2005 ja voitti seuran riveissä seitsemän Valioliigan mestaruutta. Menestysvuodet ovat kuitenkin kaukana takana, sillä ManU on juhlinut edellisen kerran mestaruutta kaudella 2012-13.

Keane pelkää, että suurseurana tunnetun Unitedin vetovoima on hiipunut täysin.

– Jos he eivät voita Eurooppa-liigan finaalia, luulen, että ne päivät, kun kaikki halusivat Manchester Unitediin, ovat mennyttä. Se innostuneisuus seuraa kohtaan on mennyttä, Keane sanoo.