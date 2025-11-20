New Yorkissa järjestetyssä Sotheby’sin huutokaupassa nähtiin tiistai-iltana historiallinen hetki, kun Gustav Klimtin harvinainen muotokuva myytiin hurjalla summalla.
Taidetalo Sotheby's järjesti huutokaupan, jossa myynnissä oli muun muassa Gustav Klimtin maalaus Portrait of Elisabeth Lederer.
Myyntihinnaksi teokselle muodostui huutokaupassa 236,4 miljoonaa dollaria, kun 205 miljoonan hintalappuun lisättiin välityspalkkiot. Euroissa kokonaishinta on noin 219 miljoonaa.
Maalaus nousi huutokaupan myötä maailman kalleimmaksi modernin taiteen teokseksi ja rikkoi samalla huutokauppatalon kaikkien aikojen ennätyksen.
Klimtin Portrait of Elisabeth Lederer on yksi taiteilijan harvoista täyspitkistä muotokuvista, jotka ovat edelleen yksityisomistuksessa.
Maalaus valmistui vuosina 1914–1916 ja esittää Elisabeth Ledereriä, varakkaan wieniläisperheen tytärtä.
Teos kuului pitkään kosmetiikkajätti Estée Lauderin perijän Leonard Lauderin kokoelmaan.
Edellinen modernin taiteen huutokauppaennätys oli Andy Warholin Marilyn Monroe