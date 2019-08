Tapahtuiko näissä miljoonalukaaleissa alaikäisten seksikauppaa? Jeffrey Epsteinin New Yorkin kiinteistön eteisessä tekosilmiä – tyttöjä kuljetettiin Neitsytsaarten mystiseen temppeliin

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi epäilee, että epäillyt alaikäisiin kohdistuneet seksuaalirikokset tapahtuivat useammalla Epsteinin omistamalla kiinteistöllä.

Miljardöörin valtavasta omaisuudesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta julkisesti hänen tiedetään omistavan ainakin kuusi kiinteistöä: miljoonalukaalin Manhattanilta, kaksi yksityistä saarta Neitsytsaarilta, kartanon Floridan Palm Beachista, maatilan New Mexicosta ja kaupunkiasunnon Pariisista.

Tämä kiinteistöistä tiedetään tällä hetkellä:

Manhattanin miljoonalukaali

Epsteinin mysteerinen Manhattanin asunto on seksuaalirikosepäilyjen tutkinnan keskiössä.



Hulppea 1950 neliömetrin lukaali jakautuu seitsemään eri kerrokseen ja tiettävästi se on yksi Manhattanin suurimmista asunnoista. Kuusimetrinen huonekorkeus, massiivinen portaikko ja jykevä viisimetrinen puuovi tekevät asunnosta erikoisuuden, johon vain harvalla on varaa.



Epstein on kuvaillut Vanity Fairille ostaneensa Manhattanin asuntonsa, "sillä hän ei voisi asua missään suuremmassa tilassa". Hänen mukaansa lähes 2000 neliömetriä asuintilaa on täysin sopiva määrä yhdelle henkilölle.



Lehden tietojen mukaan miljardööri muutti asuntoon jo vuonna 1996. Kiinteistön omistajuudesta ei kuitenkaan ole virallisia tietoja kuin vasta vuodelta 2011, jolloin asunto siirrettiin Epsteinin omistaman yrityksen nimiin. Kauppahinta tuolloin: 0 dollaria.



Oikeusasiakirjoissa asunnon on arvioitu olevan nykyään 77 miljoonan dollarin arvoinen.

Epsteinin miljoona-asunnon sisätiloista tiedetään vain vähän, sillä miljardööri ei antanut median vierailla kotonaan kuin hyvin harvoin. Yksi harvoista sisään päässeistä on Vanity Fairin toimittaja, joka teki Epsteinista laajaa henkilöjuttua vuonna 2003.



Sisätiloissa ei saanut kuvata, mutta toimittaja kertoo artikkelissaan asunnon olleen sisustettu varsin erikoisesti. Amerikkalaistoimittaja Vicky Wardin mukaan Epsteinin kodin eteiseen oli keräilty esimerkiksi haavoittuneille sotilaille tarkoitettuja tekosilmiä. Eteisessä seisoi myös kaksi kertaa ihmisen kokoinen patsas, joka esitti alastonta afrikkalaista soturia.



Asunto on muistuttanut sisätiloiltaan "modernin maharadzan" tyyliä, kuvailee Epsteinin henkilökohtainen taidekuraattori.

Epsteinin Manhattanin asunnon sisustuksen oli suunnitellut ranskalainen sisustussuunnittelija Alberto Pinto. Mies on suunnitellut muun muassa Saudi Arabian ja Jordanian kuninkaallisten asuntoja.

Neitsytsaarten kiinteistöt

Timen mukaan Epstein omisti Neitsytsaarilla sijaitsevan Little Saint James -saaren yli 20 vuoden ajan. Saarella sijaitsevat kiinteistöt toimivat hänen pääasiallisina majapaikkoinaan.

Little Saint James on noin 30 hehtaarin kokoinen saari, jolla sijaitsee muun muassa Epsteinin huvila, kirjasto, elokuvateatteri, erillinen kylpylätalo ja pienempiä vierastaloja. Ihmetystä on herättänyt erityisesti saaren lounaiskulmassa sijaitseva suuri temppelimäinen rakennus, jonka on arveltu toimivan miljardöörin musiikkihuoneena.



Saarella rakennustöitä tehneet henkilöt ovat kertoneet, että kulta-sini-valkoisen temppelirakennuksen sisälle on sijoitettu suuri flyygeli.



Epstein ei kuitenkaan ole koskaan kommentoinut huhuja tai vahvistanut niiden paikkaansapitävyyttä, joten saaren kiinteistöjen huomiotaherättävimmän rakennuksen käyttötarkoitus on yhä mysteeri.

Erityistä kummastusta on herättänyt temppelirakennukselta lähtevän polun päässä oleva pieni ovi. Tämän on arveltu olevan toinen sisäänkäynti temppeliin, mikä tarkoittaisi sitä, että rakennus jatkuisi vielä pitkälle maan alle.



Little Saint James on ollut pitkään Epsteinin pääasiallinen majapaikka ja saarelle on paikallisten lähteiden mukaan lennätetty usein alaikäisiä tyttöjä. Viimeisimmät havainnot ovat vielä tämän vuoden ajalta, kertoo Vanity Fair.



– Joka kerta hänen saapuessaan me vitsailimme, kuinka monta lasta hänellä on mukanaan tällä kertaa, yksi lentokentän työntekijöistä kertoo amerikkalaislehdelle. Työntekijä lisää kuitenkin, että lentokentällä toimintaa on pidetty jo pidemmän aikaa järkyttävänä.



Alla olevalla videolla esitellään Epsteinin Little Saint James -saarta. Videon loppuosassa näkyy myös mysteerinen temppelirakennus.

Vuonna 2016 Epstein lisäsi omistustaan Neitsytsaarilla ja osti asuinsaarensa viereisen Great Saint James -saaren 18 miljoonan dollarin hintaan. Hänen tarkoituksenaan oli rakentaa saarelle kiinteistöjä, mutta rakennustyöt keskeytyivät vuonna 2018.



Paikallisten viranomaisten mukaan rakentamisessa ei oltu noudatettu ympäristölakeja ja kiinteistöunelmat laitettiin hetkellisesti jäihin.

FBI:n agentit ratsasivat Epsteinin Little Saint Jamesin huvilan vain kaksi päivää miljardöörin kuoleman jälkeen. Ratsiasta julkaistiin myös dronekuvaa, jonka voit katsoa alta.



Maatila New Mexicossa

Epsteinin laajaan kiinteistöomistukseen kuuluu myös lähes 4000 hehtaarin kokoinen maa-alue Yhdysvaltain New Mexicossa. Tontilla sijaitsee maatila, joka on pinta-alaltaan lähes 2500 neliömetriä.

– Zorro saa kaupunkiasuntoni näyttämään hökkeliltä, Epstein kehaisi Vanity Fairille vuonna 2003.

Epsteinin omistukseen maatila päätyi vuonna 1993, kun hän osti sen entiseltä osavaltion kuvernööriltä Bruce Kingiltä. Tontilla on hulppean huvilan lisäksi lentokonehalli ja kiitorata.



New Mexicon osavaltion suurimmaksi yksityisomistuksessa olevaksi kiinteistöksi kutsutun maatilan on arvioitu olevan noin 18 miljoonan dollarin arvoinen.



Floridan Palm Beachin huvila



Yhdysvaltain Floridassa, Palm Beachilla sijaitseva kiinteistö on yksi liittovaltion poliisin erityisistä kiinnostuksenkohteista. Epsteinin on epäilty kuskanneen alaikäisiä tyttöjä juuri Floridan kotiinsa.

Kiinteistön on arvioitu olevan noin 12 miljoonan dollarin arvoinen, ja se on ollut Epsteinin omistuksessa vuodesta 1990. Palm Beachilla sijaitsevassa kiinteistössä on merinäköala.

Pariisin asunto

Epsteinin kerrotaan omistavan asunnon myös Pariisista. Kuten suuri osa Epsteinin muustakin elämästä, myös tämän asunnon tarkempi käyttötarkoitus on mysteeri.

Kiinteistön kerrotaan kuitenkin olevan kuuluisan Avenue Fochin varrella, missä sijaitsee esimerkiksi Riemukaari.

Kaksi ranskalaisministeriä vaati tutkintaa Epsteinin yhteyksistä Ranskaan. Ministereiden mukaan Yhdysvaltojen tekemässä tutkinnassa ilmeni Ranskaan liittyviä seikkoja, mutta he eivät kertoneet yksityiskohtia.

Epstein oli ollut Pariisissa vain vähän ennen pidätystään.

Kiinteistöjen lisäksi Epstein omistaa huomattavan kokoelman erilaisia kulkuvälineitä: miljardöörillä on muun muassa oma Boeing 575 -lentokone, Gulfstream IV -liikelentokone sekä helikopteri.



Tuomittiin seksuaalirikoksista jo vuonna 2008

Epstein, 66, pidätettiin heinäkuun alussa. Hän sai aiemmin heinäkuussa syytteet alaikäisten tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksikaupasta. Hänet löydettiin 10. elokuuta kuolleena sellistään.

Miljardöörin epäillään käyttäneen hyväksi alaikäisiä tyttöjä omistamissaan kartanoissa Floridassa ja New Yorkissa vuosien 2002 ja 2005 välillä. Esitutkinnan mukaan Epsteinilla oli ainakin 36 alaikäistä uhria.

Epstein myönsi syyllisyytensä alaikäisten prostituutiota koskeviin rikoksiin Floridassa vuonna 2008.