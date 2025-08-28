Walesin prinssipari muuttaa uuteen kotiin – yksi erityinen sääntö pitää pintansa

10.15275316cm
Walesin prinssipari on muuttopuuhissa/All Over Press
Julkaistu 33 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Jari Peltola

jari.peltola@mtv.fi

Prinssi William ja prinsessa Catherine muuttavat uuteen kotiin.

Prinssi William ja prinsessa Catherine muuttavat tämän vuoden aikana Forest Lodgeen, joka sijaitsee samaisella alueella, kun perheen nykyisin asuttama Adelaide Cottage.

Hello-lehden mukaan uudessa talossa on kahdeksan makuuhuonetta, sekä entistä suurempi puutarha.

Vaikka kuninkaallisten tuleva koti on suurempi, kuin nykyinen niin lehden mukaan prinssipari pitää huolen yhdestä säännöstä. Tulevaan taloon ei tule lainkaan siellä asuvaa henkilökuntaa, vaan perhe haluaa asua täysin yksityisesti.

Kuninkaallisen perheen elämäkerran kirjoittanut Ingrid Seward avasi päätöksen taustoja Hello-lehdelle.

– William ja Catherine eivät koskaan ole halunneet asuvaa henkilökuntaa, ja mielestäni se on moderni tapa, Seward sanoo.

– Prinssi on pienenä nähnyt henkilökuntaa edesmenneen kuningattaren kodeissa, eikä hän ole itse halunnut sellaista. Catherine ei ole kasvanut sellaisessa ympäristössä, hän jatkaa.

31.2D1W1M7Tässä on Forest Lodge, jonne prinssi William ja prinsessa Catherine lapsineen ovat tiettävästi muuttamassa.Credit: Arcaid Images / Alamy Stock Photo

Vuonna 2022 Walesin prinssiparin muutettua Adelaide Cottageen he päättivät, että eivät halua työntekijöitä asumaan samaan kiinteistöön.

– he käyttävät edelleen kokkeja, lastenhoitajia ja siivoojia, mutta niin, että työntekijät eivät häiritse perheen siviilielämää.

Lue myös: Kaksi perhettä ajettiin kodeistaan Williamin ja Catherinen perheen muuton tieltä

Lisää aiheesta:

Kaksi perhettä ajettiin kodeistaan Williamin ja Catherinen perheen muuton tieltäPrinssi William ja prinsessa Catherine rikkovat suljettujen ovien takana vanhaa kuninkaallista toimintatapaa: "Ihmisiä yllättäisi nähdä"Lähteet: Harry ja Meghan etsiskelevät asuntoa Isosta-Britanniasta – yhdellä isolla ehdollaAsiantuntija arvioi – prinssi Harry hapuilee vanhaa elämäänsä: "Meghan on turhautunut siihen"Asiantuntijoilta kova syytös – arvioiden mukaan Harry ja Meghan välttelevät kuningatar Elisabetin kohtaamista: "Heillä on vaivaantunut olo"Prinssi Harry ja herttuatar Meghan löysivät uuden kodin kaikessa hiljaisuudessa: "He aikovat juurtua tähän taloon"
Prinssi WilliamPrinsessa CatherineKuninkaalliset

Tuoreimmat aiheesta

Prinssi William