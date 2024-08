Prinssi William ja prinsessa Catherine rikkovat suljettujen ovien takana vanhaa kuninkaallista toimintatapaa: "Ihmisiä yllättäisi nähdä"

Prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen perhe on jo tovin asustellut pääasiassa Windsorin linnan mailla sijaitsevassa Adelaide Cottagessa, vaikka perheen virallinen residenssi on yhä Lontoon Hyde Parkin laidalla sijaitseva Kensingtonin palatsi.

– Catherine on hyvin, hyvin luonteva. Hän pitää perheen maanläheisenä. Koti on turvapaikka. Hän on pyrkinyt pitämään asiat mahdollisimman sujuvina ja on halunnut, että kaikki jatkuu lasten kannalta normaalisti.