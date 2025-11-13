Prinssi William teki yllätysesiintymisen Jenkkien Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa.

Prinssi William nähtiin Yhdysvaltain Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa. Itse tanssilattialla kuninkaallista ei sentään nähty, mutta hän esiintyi videoviestissä, joka oli osa ohjelmaa.

Tiistaina 11. marraskuuta esitetyssä lähetyksessä näytettiin prinssi Williamin videoviesti, jonka hän oli tehnyt tukeakseen Earthshot-lähettilästä ja TTK-kilpailijaa Robert Irwiniä. Irwin on australialainen luonnonsuojelija, televisiopersoona, luontokuvaaja ja näyttelijä.

– Robert, meillä on ikävä sinua. Sillä aikaa, kun kimaltelevat varpaasi ovat siellä, tarvitsen sinua täällä. Teillä on kuitenkin isot mahdollisuudet voittaa TTK-kilpailu, joten toivotan teille paljon onnea ohjelmaan, William sanoi.

Irwin kertoi medialle, että hänen piti alkuperäisen suunnitelman mukaan olla Brasiliassa Earthshot-palkintogaalassa prinssi Williamin rinnalla, mutta sen sijaan hänen piti kertoa prinssille, että hän on "vielä täällä" kilpailussa.