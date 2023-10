Asiantuntija arvioi – prinssi Harry hapuilee vanhaa elämäänsä: "Meghan on turhautunut siihen"

Ensi vuoden keväänä tulee kuluneeksi neljä vuotta siitä, kun prinssi Harry ja herttuatar Meghan karistivat brittihovin pölyt jaloistaan ja muuttivat Englannista Pohjois-Amerikkaan. Sittemmin he ovat asuneet jo muutaman vuoden ajan Kalifornian Montecitossa lastensa Lilibetin ja Archien kanssa.

Viihdekommentaattori Mark Boardman arvioi brittiläiselle OK! -lehdelle, että Harry kaipailisi takaisin osaa vanhasta elämästään, mikä puolestaan turhauttaisi Meghania. Boardmanin mukaan Harry ikävöisi erityisesti vanhoja ystäviään sekä haluaisi myös kodin Lontoosta.

– Prinssi Harryn sosiaalinen elämä on muuttunut huomattavasti viime vuosikymmenen aikana, Broadman arvioi.

Valtameren taakse muuttamisen jälkeen Harry on kuitenkin vieraillut Lontoossa useaan otteeseen. Syitä kotimaassa piipahdukseen on Harrylle ollut muun muassa hänen työnsä puolesta tai sitten hän on osallistunut suuriin kuninkaallisten tapahtumiin, kuten kuningatar Elisabetin hautajaisiin sekä kuningas Charlesin kruunajaisiin.