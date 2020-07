Pauliina kasvoi ilman isää – vuosikymmenien epätietoisuus päättyi kohtaamiseen bulgarialaisen pianistin kanssa: "Lasteni isä sanoi, että jos toi ei ole sun iskä niin ei kukaan"

Näyttelijä ja yrittäjä Pauliina Hukkanen raottaa iloisena omistamansa teatteriravintola ILOn ulko-ovea ja toivottaa vieraansa lämpimästi tervetulleeksi Mikkeliin. Sisällä ravintolassa on kotoisa tunnelma, ja seinälle ripustetut maalaukset täydentävät omistajan pirskahtelevaa persoonaa.

Vaikka näyttämö ammottaa tyhjyyttään, ravintolan puolella raikaa bulgarialainen rytmi. Hukkanen on kaivanut esiin puhelimen, jonka ruudulla harmaantunut pianisti soittaa vauhdikasta sävelmää. Kun kappale loppuu, Hukkanen kuivaa kyyneleet ja laskee puhelimen baaritiskille.

– On vaan niin kova ikävä.

”Ei sitä kaipaa sellaista, mitä ei ole koskaan ollut”

– Oli vaan pakko vastata, että en minä tiedä. Siinä kaverit sitten ihmettelivät, että miten on mahdollista, että ei tiedä. Yritin aina luikerrella ja vaihtaa aihetta. Ei sitä kaipaa sellaista, mitä ei ole koskaan ollut.

– Kysyin, että olenko koeputkilapsi. Äiti alkoi nauramaan ja sanoi, että et ole.

Äidin kuolema toi isän kaipuun

Vastausten saaminen myös pelotti. Entä jos äiti onkin raiskattu tai isä onkin juoppohullu? Kannattaako hyvää mennä rikkomaan, kun on tähänkin asti selvitty?

Hän ei tiennyt mitään muuta kuin hänen nimensä, ja että isäni on bulgarialainen pianisti.

”Jos toi ei ole sun isä, niin ei kukaan”

Väliajalla pianisti istui Hukkasen pöytään. He juttelivat säestyskeikasta, musiikista ja lapsista. Pianisti näytti seurueelle kuvia lapsistaan. Hukkanen muistaa edelleen sen tunteen, kun näki kuvan siskostaan.

Oli kuitenkin vasta puoliaika, eikä Hukkanen halunnut järkyttää pianistia uutispommilla. Eihän hän edes tiennyt, kuinka isä suhtautuisi. Hän kysyikin, josko he voisivat jatkaa jutustelua esityksen jälkeen.

– Isä oli, että ei käy. Hänellä on vaimo ja ystävät mukana, ja he lähtevät heti keikan jälkeen kotiin. Ei siinä auttanut, kun sanoa moikat ja jättää asia kertomatta.

”Sinä olet isäni”

Jotenkin Hukkanen sai kuitenkin itsensä raahattua Naantalin kylpylään, jossa isän esiintyminen oli päättymässä. Hukkanen päätti, että kertoo asian vasta, kun pianon kansi on sulkeutunut.

– Sitten seuraavaksi sanoin, että kyseessä on äitini, ja sinä olet isäni.

– Sanoin, että hänen ei ole pakko hyväksyä mua, mutta tieto siitä, kuka isäni on, on mulle tärkeä. Halusin tietää, mistä palasista mut on tehty.