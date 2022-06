Vuosia sitten Johnny Deppin tavannut Jussi69 tuomitsee asian, joka ilmiöitti kohuoikeudenkäynnin: "Mielestäni vähän sosiaalipornon puolella olevaa toimintaa"

The 69 Eyes - sekä The Local Band -yhtyeiden rumpali Jussi69 oli sunnuntaina 19. kesäkuuta monien muiden tavoin Helsingin Kaisaniemessä katsomassa, kun brittikitaristi Jeff Beck nousi Helsinki Blues Festivalin lavalle. Jussi69 hehkutti keikkaa MTV Uutisille tapahtuman jälkeen ylistävin sanoin.

Beckin rinnalla Kaisaniemessä nähtiin myös yhdysvaltalaisnäyttelijä Johnny Depp , joka on viime aikoina ollut tuttu näky kitaristina sekä laulajana Beckin keikoilla. Näyttelijänuransa ohella Depp on toiminut esimerkiksi Hollywood Vampires -bändin kitaristina. Jussi69 ylisti myös Deppin osuutta Beckin keikalla.

– Hänhän on fantastinen muusikko, mutta se ei tullut yllätyksenä, kun on aiemminkin nähnyt hänet livenä soittamassa. Hän on kuitenkin alunperin muusikko, ennen näyttelijänuraansa. Pidän hänen lauluäänestään todella paljon, ja todella tyylikästä kitaransoittoa.