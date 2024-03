Jussi69:n The Riff -baarista varastettu Ville Valo -taulu on löytynyt – taideteos ollut karkuteillä aiemminkin

Helsinkiläisen The Riff -baarin Instagram-profiilissa kerrottiin, 25. maaliskuuta, että joku on varastanut artisti Ville Valoa esittävän taulun ravintolan seinältä.

– Kuka ikinä varastikaan Ville Valon eilen illalla seinältämme, sinulla on aikaa palauttaa se huomiseen mennessä tai saat elinikäisen porttikiellon (huonon loppuelämän karman lisäksi) Tämä ei ole ensimmäisen kerta, kun joku tekee näin. Jos taulu palautetaan tänään, emme tee rikosilmoitusta, kun löydämme sinut. Sillä aikaa etsimme materiaalia kameroista: jos tiedät, ketkä tämän tekivät, ilmiantakaa heidät meille ja palkitsemme sinut, julkaisussa kirjoitetaan.

Illalla 25. maaliskuuta The Riff on julkaissut uuden päivityksen, jonka mukaan taulu on löydetty ja se tuodaan takaisin ravintolaan.