Johnny Depp astui lavalle Helsingissä – tältä näyttää kuukausien ajan koko maailman huomion kohteena ollut näyttelijä

Tunnelmointia ennen keikkaa

– Jeff Beck on sellainen alulle panija koko rock-musalle Lemmy Kilmister -vainaan lisäksi.

–Tämähän on mun faijan musaa, olen saanut kotona isältä perintönä näitä Led Zeppelinit ja Jeff Beckit ja muut. Tämähän on niin faija-rock kuin olla voi ja miksipäs se ei mulle sopisi, Herman nauraa.

Johnnyn mukanaolo on ärsyttänyt joitakin kovimpia Beck-faneja, jotka ovat kokeneet Deppin jättävän hänet varjoonsa. Herman ei usko, että Deppin mukanaolosta koituu mitään vahinkoa, pikemminkin päinvastoin.

– Totta kai aina joku jää jonkun varjoon. Jeff Beck on aina ollut sellainen jäbä, että silä on ollut fiittaamassa Rod Stewartista lähtien kaikkia isoja legendoja. Hän on soittanut kaikkien kanssa, miksipä ei soittaisi Johnny Deppin kanssa?