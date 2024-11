Vuonna 1974 tapahtui jotain, minkä vuoksi Intia pääsee pikkurahalla avaruuteen – samaan aikaan länsi polttaa miljardeja

Miten Intia pitää kustannukset alhaisina?

Intian avaruusohjelma on kuitenkin aina joutunut toimimaan tiukalla budjetilla maassa, jossa on ristiriitaisia tarpeita ja vaatimuksia. 1960- ja 70-luvuilla otetuissa valokuvissa tiedemiehet kantavat raketteja ja satelliitteja polkupyörillä tai jopa kärryillä.

Tänä vuonna Intian avaruusohjelman budjetti on 130 miljardia rupiaa (1,55 miljardia dollaria). Vertailuna Nasan budjetti tälle vuodelle on 25 miljardia dollaria.

Matalat palkkakustannukset ja pitkiä työpäiviä

Dasin mukaan yksi tärkeimmistä syistä Isron operaatioiden edullisuuteen on se, että kaikki sen teknologia on kotimaista ja koneet valmistetaan Intiassa.

– Toisin kuin Nasa, Intia ei myöskään tee teknisiä malleja, joita käytetään projektin testaamiseen ennen varsinaista laukaisua. Me teemme vain yhden mallin, joka on tarkoitettu lentämään. Se on riskialtista ja on mahdollista, että se putoaa, mutta sen riskin me otamme.