Isovanhemman oikeudet lapsenlapseen ovat mitättömät: Vanhemmat voivat eron sattuessa estää lasta näkemästä isovanhempia, ellei yksi ehto täyty

Isovanhemmat ovat monissa suomalaisperheissä tärkeä tukipilari , josta on apua lapsenhoidossa ja muussa arjen pyörittämisessä.

Yhteiskunnasta ja lainsäädännöstä vähäistä tukea

Vaikka isovanhempien rooli lapsenlapsen elämässä on tänäkin päivänä Suomessa tärkeä, isovanhempien oikeuksia ei ole lailla suojattu ja he saavat tukea yhteiskunnalta vain vähän.

Pekkarisen mukaan Suomessa on jo hyvinvointialueita luotaessa haluttu katkaista sukupolvien ketju, jossa lapsella on huolenpito- tai elatusvelvollisuus omiin vanhempiinsa tai isovanhemmilla suhteessa lapsenlapsiin.

Onko lainsäädäntö liiankin tiukka?

Jos aiemmin isovanhemmalla ei ollut minkäänlaisia oikeuksia lapsenlapseensa, vuoden 2019 uudistuksen myötä isovanhemmalle voidaan nykyisin vahvistaa tapaamisoikeus lapseen, jos isovanhemman suhde lapsenlapseen on ollut vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen verrattava – siis hyvin tiivis.

– Tulkinta on todella tiukka. Paula Risikko on esittänyt eduskunnassa kysymyksen, onko se liiankin tiukka.

Erotilanteista voli tulla vaikeita isovanhemmille ja lapsille

– Kyllä me heidän hätänsä ja huoltensa kuulemme. Heillä on huoli siitä, että he jäävät lapselle vieraaksi, Pekkarinen kertoo esimerkkinä.