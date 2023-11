Vuoden isä Janne Saarela kuskasi vuosia tyttäriään ja hurahti itsekin muodostelmaluisteluun: "Pudotti jään pinnalle sika äkkiä"

Vuoden isä -palkinto myös konkari-omaishoitajalle ja Suomeen lapsena adoptoidulle Matti Väliahdet (84) on yksinhuoltajaisä ja isoisä. Väliahdetilla on neljä lasta, joista nuorimman omaishoitajana hän toimi yli 30 vuoden ajan, siitä saakka, kun lapsen äiti menehtyi. Omaishoitajuus loppui pari vuotta sitten, kun lapsi pääsi tuetun asumisen yksikköön. Omaishoitajuuden ohella hän on toiminut isänä kaikille lapsilleen tasavertaisesti. Väliahdetin palkitsemiseen vaikuttivat hänen esimerkkinsä turvallisesta ja läsnä olevasta isyydestä. Hän on myös aktiivisesti mukana paikallisessa yhdistystoiminnassa. Christopher Gullmans (36) on adoptoitu lapsena Suomeen. Tällä hetkellä Gullmans hoitaa kotona hänen ja hänen vaimonsa yhteistä, erityishuomiota vaativaa lasta. Gullmansin palkitsemisperusteena on muun muassa hänen esimerkillinen isämallinsa sekä tahto jakaa hoivavastuuta tasa-arvoisesti. Gullmans on itse menettänyt vanhempansa varhaisessa lapsuudessa ja kohdannut myös muita haasteita elämänsä aikana. Hän on avoimesti jakanut kokemuksiaan isyydestä ja ajatuksiaan vanhemmuudesta muun muassa eri blogeissa. Vuoden isä -palkinto Vuoden isä -palkinto jaetaan henkilölle, joka on edistänyt omalla esimerkillään ja toiminnallaan isyyden merkityksen tunnistamista ja lisännyt näin sen arvostusta. Palkinnolla halutaan vaikuttaa siihen, että aktiivinen isyys saisi yhä enemmän jalansijaa yleisessä ajattelutavassa. Tavoitteena on vahvistaa isyyttä, tukea työn ja perheen yhteensovittamista, edistää lapsen etua sekä sukupuolten tasa-arvoa. Ensimmäinen Vuoden isä -palkinto jaettiin vuonna 2006. Palkinnon on saanut yhteensä 46 isää. Vuoden isä -palkinnon valmistelusta on vastannut Väestöliitto yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtakunnallisten perhe- ja muiden järjestöjen kanssa. Lähde: STM