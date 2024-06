VR myi vetureita, mutta vain yhdestä tuli tarjous – pohjahinnat ja puuttuvat varaosat karkoittivat ostajat

Viittä vanhaa dieselveturia huutokaupannut VR on löytänyt vain yhdelle uuden mahdollisen omistajan. Raidealan neuvottelukunta Raine pitää kuitenkin järjestettyä huutokauppaa näennäisenä.

– VR on purkanut viime vuonna noin 20–30 veturia. Siellä otetaan varaosat talteen ja lopusta tulee romurautaa. Tämä on veturien kannibalisoimista. Meillä on kautta historian ollut se tilanne, että kalustoa ei haluta päätyvän uusien toimijoiden haltuun, Lind sanoo.