Aktivistit pysäyttivät venäläisen hiilijunan matkalla Hangon satamaan – katso kuvat

– Paikalla on hieman alle 40 mielenosoittajaa. Osa heistä on kahlinnut itsensä kiinni junakiskoihin. Keskustelu poliisin ja mielenosoittajien välillä jatkuu, poliisi tviittasi.

Uusimman päivityksen mukaan tilanne on rauhallinen ja poliisi jatkaa keskustelua mielenosoittajien edustajien kanssa. Poliisin tavoitteena neuvotteluissa on junaraiteen vapauttaminen.

Greenpeacen ja Elokapinan mukaan kyse on rauhanomaisesta mielenosoituksesta. Osa aktivisteista on kiivennyt hiilijunan vaunujen päälle.

VR: "Volyymit ovat nyt alle puolet siitä, mitä ne olivat ennen Venäjän hyökkäyssotaa"

– Yhtiössä on sodan alusta alkaen työstetty kokonaisarviota sidosryhmät ja huoltovarmuus huomioiden. Työ on nyt saatu näiltä osin päätökseen. Päätöksen valmistelu on ollut valitettavan pitkä ja vaikea prosessi, sanoi VR Groupin vt. toimitusjohtaja Topi Simola tiedotteessa.

– Alasajoa on suunniteltu pitkän aikaa. Se on juridisesti vaikeata. VR:llä on myös asiakassitoumuksia, joita on kunnioitettava. Lisäksi se on Suomen huoltovarmuuden kannalta tärkeätä. Ei ole muuta reittiä kuin ajaa se hallitusti alas. VR on lähestynyt tätä eettiseltä näkökannalta, Forsén sanoi MTV Uutisille.