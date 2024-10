Puolustusvoimat huutokauppaa panssarivaunuja ja tykkejä – valtaosa ostajista ulkomaalaisia

Puolustusvoimat järjestää perjantaina harvinaisen huutokaupan, jossa myydään käytöstä poistettuja panssarivaunuja ja tykkejä. Huutokaupattavana on muun muassa brittiläisiä Comet- ja Charioteer-panssarivaunuja.



Puolustusvoimien ylijäämäkalustoa huutokaupataan säännöllisesti, mutta panssarivaunuja ja tykkejä on viimeksi ollut vastaavalla tavalla kaupan vuonna 2007.



Potentiaaliset ostajat saivat jo torstaina tutustua myynnissä oleviin kohteisiin. Ruosteen ja sammaleen peittämät panssarivaunut, rannikko-, ilmatorjunta- ja kenttätykit, stereoetäisyysmittarit ja muu myytävä kalusto odottivat ostajia siisteissä riveissä sateisena aamupäivänä Tampereen Kalkussa.



– Näiden kunto ei ole kauhean edustava. Jos näistä aikoo jonkun näyttelyesineen tehdä, niin se vaatii kyllä työtä, kertoi STT:lle vanhempi asiantuntija Esa Muikku Puolustusvoimien strategiselta kumppanilta Millogilta, joka vastaa huutokaupan järjestämisestä.



Myynnissä olevat tykit ja panssarivaunut ovat deaktivoimattomia, ja ne on luokiteltu lain mukaan erityisen vaarallisiksi ampuma-aseiksi. Huutokauppaan osallistuakseen pitää olla Poliisihallituksen hyväksymä asekeräilijä, jonka asekeräilysuunnitelma kattaa takaaladattavat tykit.



Ruuhkaa kaluston ympärille ei päässyt muodostumaan, sillä alueelle pääsivät vain ennakkoon rekisteröityneet. Moni kiinnostunut joutui tyytymään silmäilyyn suoja-aidan takaa. Selvästi suositummalta torstaina vaikutti viereinen kaikille avoin huutokauppa, jossa oli myytävänä yleisempää Puolustusvoimien käytöstä poistettua materiaalia.



Huutokaupan yhteydessä juhlistetaan Puolustusvoimien huutokauppojen 80-vuotista taivalta. Ensimmäinen Puolustusvoimien huutokauppa järjestettiin Tampereella joulukuussa 1944 jatkosodan päättymisen jälkeen ylijäämäkaluston purkamiseksi.

10 000-20 000 euroa panssarivaunusta

Raskaan kaluston huutokauppahinnat voivat vaihdella suuresti, Muikku arvelee. Vuonna 2007 Ruoveden Siikakankaalla järjestetyssä huutokaupassa panssarivaunujen keskihinta liikkui Muikun mukaan 10 000–20 000 euron paikkeilla. Hänen mukaansa tämänkertainen myynnissä oleva kalusto on kuitenkin huonommassa kunnossa.



– Nämä ovat maanneet ulkona kauemmin, mutta toisaalta näissä on moottorivaihteisto sisällä. Ei tosin käyntikuntoisena, mutta taitava restauroija saattaa saada näistä vielä liikkuvan ajoneuvon, Muikku pohti.



Kalustosta kilpailee perjantain huutokaupassa verrattain pieni ostajakunta. Muikun mukaan huutokauppaan on ilmoittautunut parikymmentä ostajaa, joista hieman yli puolet on ulkomaalaisia.



– Huomenna sitten selviää, mikä toteutunut hinta oli ja mihin nämä tästä päätyvät, kuinka moni jää Suomeen ja kuinka moni menee sen ulkopuolelle. Sitä on vaikea ennakoida tässä vaiheessa, Muikku kertoi.

Tuhansia työtunteja restaurointiin