Volkswagen Golf hyvästelee polttomoottorin – jo seuraavasta sukupolvesta täyssähköinen

Volkswagen Golf täyttää ensi vuonna 50 vuotta. Ilo on syytä ottaa irti, sillä kuusikymppisiä ei polttomoottorinen Golf tule juhlimaan. Nykyisestä polttomoottorisesta Golfista esitellään vielä kevyesti päivitetty facelift-versio ensi vuonna, mutta sitten se onkin siinä.

– On selvää, ettemme aio luopua nimistä kuten Golf, Tiguan tai GTI, vaan tuomme ne sähköautojen maailmaan. Mutta etenkin Golfin kohdalla on tärkeää, että sähköautoversio on sellainen, joka sopii sen geeneihin. Emme voi kutsua mitä tahansa autoa Golfiksi, emme tee sitä virhettä, Schäfer vannoi.