Norjalaistähden provosoiva pusuele aiheutti kohun Ruotsissa – hieroi vielä suolaa haavoihin sosiaalisessa mediassa

– Minä en oikeastaan välitä siitä hirveästi. Jos hänen mielestään se on hauskaa, hän voi tehdä niin. Jos hän haluaa provosoida meitä, hän ei onnistu siinä, Dahlqvist tähdensi.

Skistadin ja ruotsalaissprintterien välille oli luotu vastakkainasettelua jo ennen lauantain kisaa. Ruotsin Viaplay aiheutti pienimuotoisen kohun, kun norjalaistähti oli kuvattu tv-lähetyksessä The Ring -kauhuelokuvan hahmona, jota ruotsalaisten tulisi pelätä.

– Näyttikö Viaplay tämän? Minusta he esittävät hänet väärin, on sanottava se. Kristine on erittäin kiltti tyttö, joka merkitsee paljon muille joukkueessamme, Norjan naisten valmentaja Stig Rune Kveen hämmästeli Expressenille.