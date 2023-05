Irtisanominen, vippi vai armahdus? Aito kohtuuttomuus voisi olla avain kalliin sähkösopimuksen vangeille

Energiateollisuus ry arvioi tekemänsä jäsenkyselyn perusteella, että sopimuksia, joissa hinta on yli 20 senttiä kilowattitunnilta, olisi koko maassa vajaat 210 000. Sopimuksia, joissa hinta on yli 30 senttiä kilowattitunnilta, olisi puolestaan vajaat 60 000.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) Datahuoneen keräämän hinta-aineiston mukaan joulukuussa 2022 on ollut 420 000 määräaikaista sähkönmyyntisopimusta, jossa sähköenergian hinta on ylittänyt 20 senttiä kilowattitunnilta. Tämä on noin 13 prosenttia kaikista sähkösopimuksista. Sopimuksia, joissa hinta on yli 30 senttiä kilowattitunnilta, on arvioitu olleen noin 295 000.