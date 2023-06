Kalliisiin sähkösopimuksiin kiinnijääneille ei löytynyt apukeinoja – "Ymmärrän, että tilanne tuntuu monista aika ikävältä"

Selvityksen mukaan sähkösopimusten kohtuullistaminen on oikeudellisesti vaikeaa. Sen takia sopimusehtojen tarkastelu olisi selvityshenkilöiden mielestä paras jättää sähkönmyyjien ja asiakkaiden keskenään sovittavaksi.

Monet kansalaiset kärsivät kalliista sähkösopimuksesta, jonka he tekivät sähkön hinnan ollessa poikkeuksellisen korkealla viime vuoden lopulla. Selvitystyön tarkoituksena oli etsiä keinoja, joilla tällaisia sopimuksia tehneitä voitaisiin auttaa.

Sähköalan itsesääntelystä voisi olla apua

"Ymmärrän, että tilanne tuntuu monista tällä hetkellä aika ikävältä"

Energiateollisuus ry on samaa mieltä selvityshenkilöiden kanssa. Jälkikäteinen puuttuminen sopimuksiin olisi hyvin poikkeuksellista, Energiateollisuus ry:n energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa sanoo tiedotteessa.

Energiateollisuus ry:n mukaan sähkönmyyjät ovat jo toimineet selvityshenkilöiden ehdottamalla tavalla eli sopineet kohtuullistavista toimista suoraan asiakkaiden kanssa. Korkeahintaisia sähkösopimuksia on etujärjestön mukaan purettu, ja niiden tilalle on tehty uusia määräaikaisia sopimuksia alemmalla hinnalla ja pidemmäksi aikaa.

Taustalla hyökkäyssota

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tietojen mukaan viime vuoden joulukuussa Suomessa on ollut 420 000 määräaikaista sähkönmyyntisopimusta, joissa sähkön hinta on ollut yli 20 senttiä kilowattitunnilta. Tämä on noin 13 prosenttia kaikista sähkönsopimuksista.